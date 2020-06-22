Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 170 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları baraj gölünde sürüyor.

5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan ve en son araç içi kamerasına görüntüsü yansıyan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde sürüyor. Doku'nun arama çalışmaları 170’inci günde Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin de katılımıyla devam ediyor. AFAD'ın her gün düzenli olarak yüzeysel tarama yaptığı bölgede dalgıç polislerde dalışlarla çalışmasını sürdürdü. Arama çalışmalarını Gülistan’ın ağabeyi Ramazan Doku da takip etti.

170 gündür kardeşinin aramalarından bir sonuç çıkmadığını belirten Ramazan Doku ”Biz burada perişan olduk. Burada olmuyor eve gidiyoruz hiç olmuyor. Eğer kardeşim bu sudaysa bize cesedini versinler. Kimse bunu söyleyemez ama biz artık bunu istiyoruz. 170 gün önce nasılsa bugünde aynı. Biz suya bakıyoruz su bize hiçbir ilerleme yok. AFAD, Jandarma ve Polisimizden Allah razı olsun arıyor ama bir sonuç yok” dedi.

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