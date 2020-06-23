Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Durumum iyi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Durumum iyi

DHA

Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Durumum iyi

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Devlet Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun durumunun iyi olduğunu ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Covid Servisi'nde tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Maçoğlu da durumunun iyi olduğunu bildiren görüntülü mesaj yayınladı.<br>Pazar günü Erzincan'dan döndükten sonra önceki gece vücut sıcaklığı 39 dereceye ulaşan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Numune alınan Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı. Devlet Hastanesi Başhekimi ve İl Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Maçoğlu'nun genel durumunun iyi olduğunu ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Covid Servisi'nde tedavisine devam edildiğini açıkladı. Özdemir, yazılı açıklamada ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin temaslı tespiti için gerekli çalışmaları tamamladığını ve karantina önlemlerinin de alındığını belirtti.<br>BAŞKAN YARDIMCILARI VE BAŞKANLIK KATINDA ÇALIŞANLAR KARANTİNAYA ALINDI<br>Belediye Başkanı Maçoğlu'nun temas ettiği yakın çalışma arkadaşları da karantinaya alındı. Belediye başkanlığı binasındaki başkanlık katı tamamen kapatılırken, belediye başkan yardımcıları Canan Ay ve Ümit Kaya ile başkanın makam şoförü ve başkanlık katında çalışanlar evlerinde karantinaya alındı. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile başkan ile yakın temas kuranlar tespit edilip bilgilendirilerek evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalmaları konusunda uyarıldı.<br>'DURUMUM İYİ'<br>Fatih Mehmet Maçoğlu yayınladığı görüntülü mesajda durumunun iyi olduğunu ve tedavinin sürdüğünü belirterek, "Birçok kişi aradı. Kimseye cevap veremedim. Bu şekilde sizleri bilgilendirmek istedim. 2 gündür sağlık emekçileri büyük bir fedakarlık gösterdi. Onların çabalarına kendim şahit oldum. Şükran borçluyum. Sizlerden ricam lütfen sosyal mesafenizi koruyun ve mutlaka maske takın. Bu zor günlerde dostlarımız hep yanımda oldu. Bu yaşamı kolay kolay bırakmayacağız. Moralim iyi. Dün sakalım uzamıştı durumum iyi görünmüyordu bugün sakalımı kestim durumum daha iyi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-06-23 17:19:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli Belediyesi’nde korona tedbirleri 2 belediye başkan yardımcıları ile başkanlık katı çalışanlarına evlerinde 14 günlük karantina uygulanmaya başlandı, belediyede de temel hizmetler dışındaki hizmetleri geçici süreyle durdurdu
YEREL HABERLER Tunceli Belediyesi’nde korona tedbirleri 2 belediye ...
Komünist Başkan Maçoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Komünist Başkan Maçoğlu’nun Covid-19 testi pozitif ...
Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Maçoğlu koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Maçoğlu koronavirüse ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
Tunceli'nin yeni valisi Özkan, vatandaşları evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Tunceli'nin yeni valisi Özkan, vatandaşları evinde ...
Şehit babalarına anlamlı telefon
YEREL HABERLER Şehit babalarına anlamlı telefon
Çocuklardan en anlamlı babalar günü kutlaması Çocuklardan, terör kurbanı kardeşlerin babasına “Babalar Günü” kutlaması yürekleri dağladı Minikler, 2 çocuğunu da teröristlere ait patlayıcının infilak etmesi sonucu kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'nu Babalar Gününde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Çocuklardan en anlamlı babalar günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X