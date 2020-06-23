Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19'a yakalanan Maçoğlu ile ilgili bilgi verdi Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'da, çektiği videoyla durumunun iyi olduğunu açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19'a yakalanan Maçoğlu ile ilgili bilgi verdi Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'da, çektiği videoyla durumunun iyi olduğunu açıkladı

İHA

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun tedavisine başlandığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Öte yandan Maçoğlu da çektiği video da durumunun iyi olduğunu aktardı.

Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19'a yakalanan Maçoğlu ile ilgili bilgi verdi Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'da, çektiği videoyla durumunun iyi olduğunu açıkladı

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun tedavisine başlandığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Öte yandan Maçoğlu da çektiği video da durumunun iyi olduğunu aktardı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, “22 Haziran 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesine öksürük ve halsizlik şikayeti ile başvuran Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu Covid19 PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanemize yatışı yapılmış olup, gerekli tedavisi başlanmıştır. Hastamızın genel durumu iyi olup, bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Kovid servisinde izlemi ve tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri temaslı tespiti için gerekli çalışmaları tamamlamış, karantina önlemleri alınmıştır. Hastamızın tedavi sürecinde sağlık durumu ile ilgili günlük bilgiler Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Maçoğlu video çekti paylaştı
Çektiği bir videoyla sağlık durumu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bugün de durumumla ilgili bilgi vermek istedim. Çünkü birçok dostumuz aradı. Hepsine direkt cevap veremedim. En azından bu videoyla durumumla ilgili bilgi vereyim istedim. İki günlük süreçte sağlık emekçilerinin somut olarak insanlara nasıl destek verdiğini gördüm. Sağlık emekçilerine, hiçbir ayrım yapmadan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizden istediğimiz şu. Bu süreçte fiziki aralık, maske ve benzeri şeylerle önlemlerinizi alınız. Bu sıkıntılı dönemde yanımızda olan mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay kolay bu yaşamı bırakmayacağız. Yaşam hakkı değerlidir bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Moralimiz çok iyi. Dün sakalım biraz uzamıştı. Görüntüm iyi değildi. O yüzden bugün sakalımı kesmiş olarak karşınıza çıkayım dedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Durumum iyi
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı ...
Tunceli Belediyesi’nde korona tedbirleri 2 belediye başkan yardımcıları ile başkanlık katı çalışanlarına evlerinde 14 günlük karantina uygulanmaya başlandı, belediyede de temel hizmetler dışındaki hizmetleri geçici süreyle durdurdu
YEREL HABERLER Tunceli Belediyesi’nde korona tedbirleri 2 belediye ...
Komünist Başkan Maçoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Komünist Başkan Maçoğlu’nun Covid-19 testi pozitif ...
Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Maçoğlu koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Maçoğlu koronavirüse ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
Tunceli'nin yeni valisi Özkan, vatandaşları evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Tunceli'nin yeni valisi Özkan, vatandaşları evinde ...
Şehit babalarına anlamlı telefon
YEREL HABERLER Şehit babalarına anlamlı telefon
Çocuklardan en anlamlı babalar günü kutlaması Çocuklardan, terör kurbanı kardeşlerin babasına “Babalar Günü” kutlaması yürekleri dağladı Minikler, 2 çocuğunu da teröristlere ait patlayıcının infilak etmesi sonucu kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'nu Babalar Gününde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Çocuklardan en anlamlı babalar günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X