Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ Devlet Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.<br>Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir tarafından, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarına ait özel olarak izole edilmiş serviste yatarak tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Maçoğlu´nun tedavisinin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehberler doğrultusunda sürdürdüğü de açıklandı. Başkan Maçoğlu'nun şikayetlerinde de gerileme olduğunun ifade edildiği açıklamada, yoğun bakım ihtiyacı bulunmadığı kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-06-24 16:55:59<br>
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