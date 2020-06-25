İl Sağlık Müdürü Özdemir'den Maçoğlu’nun durumuna ilişkin bilgilendirme

Tunceli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun 22 Haziran tarihinde hastaneye başvurduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, “Hastanemizde Kovid19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş serviste yatarak tedavisi devam etmekte olup, genel durumu ilk yatışına göre daha iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır. Hastamızın istirahati açısından günlük bilgilendirme kurumumuzca yapılacaktır. Pandemi süresince vatandaşlarımızın maskesiz sokağa çıkmamasını ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum göstermelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz” dedi.

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