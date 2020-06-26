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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de AK Parti'den maske kullanımı için farkındalık programı

İHA

Tunceli'de AK Parti'den maske kullanımı için farkındalık programı

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından hem maske kullanımı arttıracak, hemde yetim ve öksüz çocukları sevindirecek farkındalık programı başlatıldığı bildirildi.
AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada," Basın, Proje ve Sosyal Etkinlik Ofisimiz tarafından maske takmayan üyelerle ilgili sosyal farkındalık programı süreci başlatıldı. Bu kapsamda İl Başkanımız Fatih Tek'e yapılan sunumla maske takmadığı tespit edilen üyelere maske takmaları yönünde mesaj verilip, maske takmadığı günler için ise kentteki yetim ve öksüz çocuklara dağıtılmak üzere çeşitli hediyeler aldırılması kararlaştırıldı"denildi.
Açıklamanın devamında ise Sosyal medya da başlatılan AkTunceliMaskeniTak etiketiyle paylaşım yapan ilk 62 kullanıcıya ise maske takmayan üyelerden alınacak hediye gönderileceği belirtildi.
Ayrıca, pandemi sürecinde tüm üyelerin arandığı ve hijyen malzemelerinin de kendilerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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