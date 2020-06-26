Valilik," 3 terörist etkisiz hale getirildi operasyon devam ediyor"

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ovacık İlçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, “Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri listede yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin, kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.Bölgede operasyonumuz devam etmektedir” denildi.

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