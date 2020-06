Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu: Kendimi iyi hissediyorum 

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sağlık durumunun iyi gittiğini belirterek, "İlk günler ağrılarım çoktu ancak doktorlar ve sağlık emekçisi arkadaşlar, çok iyi bir tedavi süreci uyguladı. Şu an ağrılarım geçti ve kendimi iyi hissediyorum" dedi.<br>Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, 22 Haziran'da Erzincan'dan Tunceli'ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan test sonucu Başkan Maçoğlu'da koronavirüs tespit edildi. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Maçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kendisini iyi hissettiğini belirten Maçoğlu, "22 Haziran gününden bugüne Tunceli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyorum. İlk günler ağrılarım çoktu ancak doktorlar ve sağlık emekçisi arkadaşlar, çok iyi bir tedavi süreci uyguladı. Şu an ağrılarım geçti ve kendimi iyi hissediyorum. Doktor arkadaşlar, 2 negatif sonuç çıktıktan sonra taburcu edeceklerini belirttiler. İlk test pazartesi günü yapılacak ve ardından ikinci test yapılacak. Şu an durumum iyidir. Beni arayan, soran, mesaj yollayan herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi. <br>BAŞHEKİMLİKTEN AÇIKLAMA<br>Öte yandan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir de koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Maçoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "22 Haziran günü hastanemize başvuran Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu hastanemizde Covid19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiştir. Odasında yatarak tedavisi devam etmekte olup, yatışının beşinci günü, genel durumu iyi, şikayetleri azalmış olup tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-06-26 16:53:50<br>

