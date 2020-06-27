Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

<br>TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneği, Kaleşnikof tüfeği, 3 şarjör, 2 pil bloğu ve örgütsel doküman ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli TUNCELİ, (DHA)<br>2020-06-27 20:54:57<br>
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