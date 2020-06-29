Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı

<br>Ferit DEMİR/HOZAT(Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve görme kaybı yaşadığı belirlenen yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.<br>Hozat ilçesine bağlı İn köyü yakınlarında bir grup köylü, kayalık alanda koruma altında olan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisinin hareketsiz durduğunu ve insanlardan kaçmadığını fark edince yanına gitti. Yaban keçisinin halsiz ve bitkin olduğunu fark eden köy sakinleri, keçiyi sırtlarına alıp, köye getirdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. <br>Köye gelen ekipler, yaban keçisini korumaya alıp, tedavisi için Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Yaban keçisinin tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Baran Kar, yaban keçisinin görme kaybı yaşadığı için iyice beslenemediğini söyledi. Tedavisinin ardından yaban keçisini doğa salacaklarını söyleyen Kar, "Yaptığımız ilk tetkiklerde yaban keçisi geçirdiği bir beyin enfeksiyonu nedeniyle kısmı görme kaybı yaşamış. 10 günlük bir tedavi uygulayacağız ve tekrar eski sağlığına kavuşacak diye düşünüyorum. Tedaviye başladık, iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Hozat Ferit DEMİR<br>2020-06-29 16:39:18<br>

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