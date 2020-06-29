Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla, kent genelinde koronavirüs önlemleri nedeniyle maske takma zorunluluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.<br>Tunceli İl Pandemi Kurulu, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında bir araya geldi. Kent genelinde koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, maske kullanımının 30 Temmuz'a kadar uzatıldığı, karara uymayana 900 lira idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.<br>Toplantıda ayrıca salgın sürecinde riskli olabileceği değerlendirilen basın açıklaması, miting, toplantı ve gösteri yürüyüşü, konser, toplu karşılama ve uğurlama, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, toplu aile ziyaretleri, anma günleri, imza kampanyası, şenlik, festival, konferans, kampanya gibi etkinliklere katılımın en düşük seviyede tutulması kararlaştırıldı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-06-29 17:46:01<br>

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