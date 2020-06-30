Munzur Üniversitesi’nde yeni 11 bölüm ve 2 program açıldı

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, üniversitede 11 yeni bölüm ile 2 yeni program açıldığını söyledi.

Munzur Üniversitesi’nin büyümeye devam ettiğini belirten Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, “Üniversitemiz kurulduğu 2008 yılından bugüne kadar sadece nicelik olarak değil, niteliksel olarak da büyümesini sürdürerek ilk kez öğrenci alınacak 11 bölüm ve 2 programı ile 20202021 eğitimöğretim yılına başlayacak.Birçok ön lisans, lisans ve lisansüstü programın bulunduğu üniversitemizde Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan ve ilk kez öğrenci alacak on bir bölüm ve iki program, ÖSYM’nin 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yerini alacak. Doğu’nun hızla gelişen ve parlayan üniversiteleri arasında yer alan Munzur Üniversitesi'nin bilimsel ve akademik gelişmeler doğrultusunda yeni bölümler açmaya devam ettiğini ve bu konudaki girişimlerinin devam edeceğini belirterek, yeni açılacak bölümlerin üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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