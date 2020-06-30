Tunceli'de, yılanların 'çiftleşme dansı' kamerada

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<br>Ferit DEMİR/PERTEK (Tunceli), (DHA) TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, yaklaşık 3'er metre uzunluğundaki 2 siyah yılanın 'çiftleşme dansı' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br>Pertek'e bağlı Günboğazı köyünde arkadaşlarıyla dolaşan Erbil Kala, yaklaşık 3'er metre uzunluğunda olan 2 siyah yılanın 'çiftleşme dansı'nı gördü. Kala, bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Yılanlar, bir süre sonra gözden kaybolurken, Erbil Kala da "Bir grup arkadaşla köy yakınlarında geziyorduk. Otların bulunduğu alanda iki yılanın başlarını havaya kaldırdığını fark ettim. O anı cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladım. Yılanlar korkutucuydu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pertek Ferit DEMİR<br>2020-06-30 13:07:57<br>

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