Vali Özkan,Gülistan’ı arama çalışmalarını takip etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Özkan,Gülistan’ı arama çalışmalarını takip etti

İHA

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını yerinde takip edip bilgi aldı.

Vali Özkan,Gülistan’ı arama çalışmalarını takip etti

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını yerinde takip edip bilgi aldı.
5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Vali Mehmet Ali Özkan'da bugün yapılan çalışmaları yerinde inceledi. AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Özkan ardından Gülistan Doku’nun ağabeyi Ramazan Doku ile görüştü.
Vali Özkan, arama çalışmalarının görüntüleme cihazı dahil tüm ekipmanlar ile aynı kararlılık ve titizlikle devam ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Munzur Nehri'ne devrilen taksinin sürücüsü kendi imkanıyla kurtuldu
YEREL HABERLER Munzur Nehri'ne devrilen taksinin sürücüsü kendi ...
Munzur Çayı’na araç uçtu, tüm ekipler seferber edildi Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu
YEREL HABERLER Munzur Çayı’na araç uçtu, tüm ekipler seferber ...
Tunceli'de, yılanların 'çiftleşme dansı' kamerada
YEREL HABERLER Tunceli'de, yılanların 'çiftleşme dansı' kamerada
Munzur Üniversitesi'nde yeni bölümlere 560 öğrenci alınacak
YEREL HABERLER Munzur Üniversitesi'nde yeni bölümlere 560 öğrenci ...
Munzur Üniversitesi’nde yeni 11 bölüm ve 2 program açıldı
YEREL HABERLER Munzur Üniversitesi’nde yeni 11 bölüm ve 2 program ...
Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
Hasta dağ keçisini 5 kilometre sırtlarında taşıdılar
YEREL HABERLER Hasta dağ keçisini 5 kilometre sırtlarında taşıdılar
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Tunceli’de İl İdare Şube Başkanları Toplantısı
YEREL HABERLER Tunceli’de İl İdare Şube Başkanları Toplantısı
3 üniversite bitirdi, çiğ köfte ile iş hayatına atıldı
YEREL HABERLER 3 üniversite bitirdi, çiğ köfte ile iş hayatına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X