Güvenlik güçleri, geçiş güzergahına tuzaklanan patlayıcı bulup, imha etti

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<br>OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, geçiş güzergahına tuzaklanan 10 kilo el yapımı patlayıcı bularak imha etti.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi kırsalında 29 Haziran günü teröristlere yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, askerler geçiş yolu olarak kullandıkları güzergahta 10 kilo el yapımı patlayıcı, 12 pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirdi. Güvenlik güçlerince el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edilirken, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Ovacık TUNCELİ,(DHA)<br>2020-07-01 11:14:19<br>

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