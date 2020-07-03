Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de jandarma özel harekat timlerinin hava destekliği düzenliği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada,"Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir.Bölgede operasyonlarımız devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.
Öteyandan açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.