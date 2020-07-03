Yavru leylek, yuvasına yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavru leylek, yuvasına yerleştirildi

İHA

Tunceli'de yuvasından düşen yavru leylek, seferber olan ekipler tarafından tekrar yuvasına yerleştirildi.

Yavru leylek, yuvasına yerleştirildi

Tunceli'de yuvasından düşen yavru leylek, seferber olan ekipler tarafından tekrar yuvasına yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Mazgirt ilçesi Elmalık Jandarma Karakolu yakınında bulunan bir elektrik direğindeki yuvada bulunan yavru leylek aşağı düştü.Mehmetçiğin fark ettiği leylek korumaya alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerine haber verildi. Ekipler, elektrik firması ile irtibata geçerek enerji akımı kesildi, vinç yardımı ile de leylek yuvaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de bir günde 6 koronavirüs vakası çıkınca önlemler artırıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de bir günde 6 koronavirüs vakası çıkınca ...
Tunceli’de 2 köy karantinaya alındı Burmageçit Köyü’nde bir vatandaş tarafından düzenlenen toplu yemek etkinliğinin ardından köyde 3 kişide Korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 2 köy karantinaya alındı Burmageçit ...
Dedelerinin dedeleri dikti, asırlık ağaçlar halen dut veriyor
YEREL HABERLER Dedelerinin dedeleri dikti, asırlık ağaçlar halen dut ...
Tunceli'de vaka sayısı artınca Valilik uyarı yaptı
YEREL HABERLER Tunceli'de vaka sayısı artınca Valilik uyarı yaptı
Tunceli’de bir köy karantinaya alındı, vali uyardı
YEREL HABERLER Tunceli’de bir köy karantinaya alındı, vali uyardı
Tunceli'de 29 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de 29 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ...
Tunceli’de 29 yer, 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 29 yer, 15 gün süreyle geçici özel ...
Güvenlik güçleri, geçiş güzergahına tuzaklanan patlayıcı bulup, imha etti
YEREL HABERLER Güvenlik güçleri, geçiş güzergahına tuzaklanan ...
AK Partili Tek,"Nice evlatları yaşamdan kopartanlarla Hamza bebek üzerinden algı yapanların bir birinden farkı yok"
YEREL HABERLER AK Partili Tek,"Nice evlatları yaşamdan kopartanlarla ...
Vali Özkan, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Özkan, muhtarlarla bir araya geldi
Tunceli kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X