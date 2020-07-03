Yavru leylek, düştüğü yuvaya yerleştirildi

'Anneannem ve ben'

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<br>Ferit DEMİR/MAZGİRT(Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, yuvasından düşen yavru leylek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yuvasına yerleştirildi.<br>Mazgirt ilçesine bağlı Elmalı köyünde elektrik direği üzerindeki yuvasından yola düşen yavru leyleği fark eden jandarma ekipleri, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen veteriner tarafından sağlık kontrolü yapılan leylek, direğe giden akım kesildikten sonra vinç yardımıyla yuvasına yerleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Mazgirt Ferit DEMİR<br>2020-07-03 12:55:00<br>

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