Çoban köpekleri ile yılanın mücadelesi kamerada

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de ormanlık alanda 3 çoban köpeği ile yılanın mücadelesi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.<br>Tunceli merkeze bağlı Baylık Köyü Gelincik mezrası yakınlarında, ormanlık alanda 3 kangal cinsi çoban köpeği ile yılanın mücadelesini fark eden Kali Kızıl, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde köpeklerin etrafını sarmasının ardından, bir köpeğin kısa aralıklarla ağzıyla yakalayıp yere fırlattığı ve yaraladığı yılanın, son fırlatmadan sonra hareketsiz kalması yer alıyor. Bölgeden tesadüfen geçtiğini belirten, Kali Kızıl, "Yılan sürekli köpeklere saldırıyordu. Bir süre kovalamaca yaşandı. Daha sonra yılan, ormanlık alana kaçmaya çalıştı ancak bir köpek onu dişleriyle yakalayıp yaraladı. Köpek daha sonra yılana 3-4 kez dişlerini geçirerek sert bir şekilde sallayıp yere vurdu. Yılan tekrar kaçmaya çalışınca köpek bu kez yılanı iki kez daha yere vurdu. Yılan sonunda öldü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-07-03 13:25:20<br>

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