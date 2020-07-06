Bozkır keleri bu kez Hozat'ta görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozkır keleri bu kez Hozat'ta görüldü

DHA

Bozkır keleri bu kez Hozat'ta görüldü

<br>Ferit DEMİR/HOZAT(Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde bilimsel adı 'Trapelus lessonae' olan tombul kertenkele bozkır keleri görüldü. Hozat'ta fotoğraflanan bozkır keleri bir süre önce de Mazgirt ilçesinde görülmüştü.<br>Türkiye'de Doğu, Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde, dünyada ise İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Azerbaycan gibi ülkelerde belirli alanlarda yaşayan bozkır keleri, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Beşelma köyünde Özlem Berktay tarafından görüntülendi. Kertenkele türleri arasında en tombul tür olan bozkır keleri, tehlikeli bir durumu fark ettiğinde 3-5 metre gittikten sonra olduğu yerde hareketsiz durarak gizlenmesiyle biliniyor.<br>Bulunduğu bölgenin toprak rengi ile uyumlu olması nedeniyle doğada insanlar tarafından pek fark edilemeyen bozkır kelerini fotoğraflayan Özlem Berktay, "Bizler yıllardır aile olarak küçük ve büyükbaş hayvancılık yaparak geçiniriz. Annelerimiz ve babalarımız birçok defa böyle bir kertenkele varlığından bahsetmişti. Hafta içinde hayvanlarımızı otlatırken kumluk bir alanda fark ettim. Çok sevimli ve tombul bir kertenkele türü avuçlarımın içine alıp fotoğrafını çektim. Çok güzeldi. Daha sonra yere bıraktım ve bir iki metre gittikten sonra sabit durarak öylece bekledi. Ama bulunduğu yerdeki toprak rengiyle inanılmaz bir uyumu vardı. Çok dikkatli bakılmadıkça fark edilmesi imkansız" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Hozat Ferit DEMİR<br>2020-07-06 14:04:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı
YEREL HABERLER Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmalarında 6 ay geride kaldı
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmalarında 6 ay geride ...
Tunceli'de, bin 230 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de, bin 230 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tunceli'de 500 bin TL ödüllü listedeki terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de 500 bin TL ödüllü listedeki terörist ...
Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele, esrar ve kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele, esrar ve kenevir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X