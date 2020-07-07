Tunceli’de gürültü denetimleri

Tunceli valiliği,gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirilmeye başlandığını bildirdi.
Valilik açıklamasında,”2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında eğlence mekanlarına yönelik gürültü denetimlerimiz Emniyet ve Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz ekiplerince rutin olarak yaz boyu yapılacaktır. İlgili kanunda belirtilen desibel düzeyinin üzerinde müzik yayını yapan işletmelere cezai işlem uygulanacaktır”denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.