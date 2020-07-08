Tunceli'de 2 yavru alaca baykuş doğal ortamına bırakıldı

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde arazide bulunan 2 yavru alaca baykuş, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.<br>Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından, 1 ay önce arazide yaralı halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 yavru alaca baykuş, tedavi ve bakımlarının ardından gelişim sürelerini tamamlandı. Yeniden Pülümür ilçesine götürülen yavru baykuşlar, doğal ortamlarına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-07-08 15:15:34<br>
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