Zırhlı polis aracına çarpıp ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, zırhlı polis aracına çarpıp, ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Akyapı (75), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Ömer Akyapı'nın kullandığı 62 AD 733 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişi mevkisinde zırhlı polis aracına çarpıp, ters döndü. Kazada sürücü Akyapı yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hafif itcari araçtan çıkarılan Akyapı'nın canısz bedeni otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Ovacık Ferit DEMİR

2020-07-08 23:10:23



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