

Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde park halindeyken freni boşalan TIR, lokantaya girdi. Çalışanlar ve müşteriler son anda kaçarak kurtulurken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan'dan Gaziantep'e giden 27 ABH 547 plakalı TIR'ın şoförü Üzeyir Gündoğan, dün Pülümür ilçesinde karayolundaki bir lokantada yemek yemek için aracını park etti. Gündoğan, lokatnaya girip sipariş vermek üzereyken freni boşalan TIR, hareket etti. Durumu fark eden Gündoğan, aracına koşum durdurmaya çalıştı. Ancak TIR, lokantanın kapısının bulunduğu bölüme çarparak içeri girdi. Bu sırada lokantada bulunan müşteriler, son anda kaçarak canlarını kurtardı.

Lokantada ve TIR'da hasarın oluştuğu kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pülümür Ferit DEMİR

2020-07-09 10:43:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.