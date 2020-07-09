Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

DHA

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı


TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 kilo 545 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)
2020-07-09 10:45:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni boşalan TIR, lokantaya girdi, müşteriler son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Freni boşalan TIR, lokantaya girdi, müşteriler son ...
Tunceli polisinden torbacı operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Tunceli polisinden torbacı operasyonu: 6 gözaltı
Tunceli'de trafik kazası:1 ölü
YEREL HABERLER Tunceli'de trafik kazası:1 ölü
Zırhlı polis aracına çarpıp ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Zırhlı polis aracına çarpıp ters dönen hafif ticari ...
Tır lokantaya girdi müşteriler kaçıştı, o anlar kamerada Dışarıda oturan çocuğun kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Tır lokantaya girdi müşteriler kaçıştı, o anlar ...
Tır lokantaya girdi, kaza ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Tır lokantaya girdi, kaza ucuz atlatıldı
Tunceli’de kesin hasar tespit çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Tunceli’de kesin hasar tespit çalışmalarına başlandı
Tunceli'de 2 yavru alaca baykuş doğal ortamına bırakıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de 2 yavru alaca baykuş doğal ortamına ...
Yavru olarak bulunan baykuşlar, büyütülüp doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Yavru olarak bulunan baykuşlar, büyütülüp doğaya ...
Tunceli'de ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Tunceli'de, avukatlardan 'çoklu baro' protestosu
YEREL HABERLER Tunceli'de, avukatlardan 'çoklu baro' protestosu
Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı, annesine kavuşturdu
YEREL HABERLER Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı, annesine ...
Tunceli'de, otomobiller çığ tünelinde çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tunceli'de, otomobiller çığ tünelinde çarpıştı: 4 ...
Tunceli’de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tunceli’de trafik kazası: 3 yaralı
Tunceli’de gürültü denetimleri
YEREL HABERLER Tunceli’de gürültü denetimleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X