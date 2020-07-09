Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 kilo 545 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)
2020-07-09 10:45:19
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