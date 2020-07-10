Elektrik akımına kapılan kızıl şahine tedavi

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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesinde, elektrik akımına kapılıp, yola düşen kızıl şahin, korumaya alınırken, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Nazimiye'den Tunceli'ye gitmek üzere yola çıkan öğretmen Zülal Gündoğan, yol kenarındaki yaralı kızıl şahini fark etti. Gündoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, kızıl şahinin elektrik akımına kapıldığını belirledi. Korumaya alınan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-07-10 17:35:23



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