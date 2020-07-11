Tunceli'de 300 hanede Covid-19 taraması yapılacak

Tunceli Valiliği, Korona virüs (Covid19) salgının mevcut durumunu belirlemek için kent genelinde belirlenen 300 haneden sağlık ekiplerinin sürüntü ve kan örneği alacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada," Sağlık Bakanlığımızca, ülkemiz genelinde Covid19 hastalığının mevcut durumunu belirlemek için daha önceki taramalara ek olarak bir saha çalışması daha yürütülecektir. TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere sağlık çalışanlarından oluşan ekipler giderek, hane halkından seçilecek kişiden sürüntü ve kan örneği alacaktır. Bu kapsamda ilimiz ve ilçelerimizde bugünden itibaren toplam 300 haneye ziyaret gerçekleştirilecektir"denildi.

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