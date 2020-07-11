Tunceli'de, etçil 'Çağaboğan' çekirgesi görüldü



Ferit DEMİR/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde etçil olmasıyla bilinen bilimsel adı 'Saga Ephippigera' olan 'Çağaboğan' çekirge türü görüldü.

Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde yaşayan Fatih Karakaya, etçil olmasıyla bilinen 'Çağaboğan' çekirge türünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Küçük böcek türleriyle beslenen, zaman zaman kendi türündeki küçük çekirgeleri de yiyen Çağaboğan çekirgesini görüntüleyen Fatih Karakaya, "Köy yakınlarında arkadaşlarla gezdiğimiz sırada renkli bir böcek gözüme ilişti. Yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu fark ettim. Büyüklükleri ve renkli yapılarıyla çok ilgi çekiyorlar. Ben de bu çekirgeyi görünce cep telefonumun kamerasıyla görüntüledim. Daha sonra yaptığım araştırma etçil olan ve böcek yiyerek beslenen Çağaboğan çekirgesi olduğunu öğrendim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Ferit DEMİR

2020-07-11 16:24:13



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