Vali Özkan’dan Covid-19 uyarısı

Bir ilk yaşandı... Herkes onu konuşuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşlara Korona Virüs salgınının devam ettiğini belirterek duyarlılık çağrısında bulundu.

Vali Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada, “ Kıymetli hemşehrilerimiz, lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. İl dışından gelen hemşehrilerimizin evlerinde 14 gün kuralına riayet etmeleri önem arz etmektedir. İl dışından gelen hemşehrilerimizin kendilerini izole etmeleri ve hemşehrilerimizin kalabalık ortamlara girmemeleri önem arz etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.