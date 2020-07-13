Tümgeneral İlbaş'tan Vali Özkan’a ziyaret

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Tümgeneral İlbaş’ın Yeni görevinde başarılar dilediği Vali Özkan da ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.