Tunceli'de, şehitler için mevlit okutuldu

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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında şehitlerin mezarları ziyaret edilerek, mevlit okutuldu.

Tunceli Valiliği'nce düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit mezarları ziyaret edildi. Vali Mehmet Ali Özkan, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve çok sayıda kişiyle ziyaret ettiği şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti. Şehitleri anma programı kapsamında, Paşalar Camisi'nde mevlit okutuldu.

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-07-15 16:44:27



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