Tunceli'de '15 Temmuz' nöbeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de '15 Temmuz' nöbeti

DHA

Tunceli'de '15 Temmuz' nöbeti


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Valilik bahçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.
Tunceli Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında valilik bahçesinde demokrasi nöbeti tutuldu. Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen ve çok sayıda kişinin katılımıyla demokrasi nöbeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasıyla başladı.
Demokrasi nöbetinde konuşan Vali Özkan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vali Özkan, "Karanlıktan aydınlığa diyoruz. Hatırlarsanız 4 yıl önce karanlıktan başlamıştık. Başlangıçta hiçbir şeyden haberimiz yokken sinsice komşu akraba dediğimiz yanımızda yürüyen elimizden tutan ama içini bilmediğimiz haçlıya uşaklık eden ona buna hizmet eden bir kesim dönme milletin devletin topu tüfeği ile milletimize memleketimize ve bayrağımıza saldırdı. Onun için karanlık gece diyoruz. Onların hesap etmedikleri hesaplayamadıkları bir şey oldu. Hani diyor ya bu millet garibandır, masumdur belki fakirdir. Bu millet maydanoz satar belki limon satar belki simit satar ama bayrağını vatanını satmaz. Bunu hiç hesaplayamadılar. Memleketin en büyük imkanlarını kullandılar. Kendilerine adalet diye çıktıkları yolda imam dedikleri yerde adaletsizlikle en iyi okulları ayarladılar. En iyi mekteplerde okudular devletin en iyi imkanlarını kullandılar. Kendilerini masum milletimize adam diye tanıttılar. Ama karanlıktaki başlangıç dediğimiz gece adam olmadıklarını ortaya koydular. Bu kavgada haçlının yanında yer aldılar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-07-16 01:19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 ...
Tunceli’de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programı Vali Özkan: “Bu millet gariban ve mazlum olabilir ama bu millet bayrağına, vatanına, demokrasisine ve özgürlüğüne el sürdürtmez, hesaplamadılar ve derslerini aldılar”
YEREL HABERLER Tunceli’de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ...
Tunceli’de görevden uzaklaştırma Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde 'Türkiye’nin en çirkin kadınları nerede?' sorusunun yer aldığı videoya ilişkin görüntüde yer alanların açığa alındığını bildirdi.
YEREL HABERLER Tunceli’de görevden uzaklaştırma Tunceli Valiliği, ...
Tunceli'de, şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Tunceli'de, şehitler için mevlit okutuldu
Tunceli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Tunceli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Tunceli'de 29 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması
YEREL HABERLER Tunceli'de 29 bölgede 'geçici özel güvenlik' ...
Tunceli’de 29 bölge 6 aylığına geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 29 bölge 6 aylığına geçici özel güvenlik ...
Yangına TOMA'lar ile müdahale edildi, mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı 
YEREL HABERLER Yangına TOMA'lar ile müdahale edildi, mahsur kalan 2 ...
Tunceli'de yangın, 2 işçi son anda kurtuldu o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tunceli'de yangın, 2 işçi son anda kurtuldu o anlar ...
Tunceli Valiliği, avcı çekirgenin biyolojik mücadele de önemini duyurdu
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği, avcı çekirgenin biyolojik mücadele ...
Arasan, "Kurban vekaleti ile vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz"
YEREL HABERLER Arasan, "Kurban vekaleti ile vatandaşlarımızla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X