Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Tunceli
2020-07-17 12:18:14
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