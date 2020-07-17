Tunceli'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (3)

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YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tunceli'de, Sercan Kaya yönetimindeki 25 AAG 937 plakalı otomobille Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan Kemal Yıldız yönetimindeki 62 AAD 158 plakalı midibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 17 kişinin tedavisi sürüyor.

ANNESİNİ KAYBEDEN KIVANÇ'IN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Ölen Aslı Dirik Kaya'nın kaza sırasında eşinin kullandığı otomobilin ön koltuğundan kucağındaki bebeği Kıvanç ile birlikte camdan fırladığı ortaya çıktı. Yaralanan minik Kıvanç'ın kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde duran kalbi, 4 kez çalıştırıldı. Durumu ağır olan Kıvanç bebek, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aslı Dirlik Kaya'nın cansız bedeni ise otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaya ailesinin yaz tatili nedeniyle Erzincan'dan memleketlerine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-07-17 16:13:50



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