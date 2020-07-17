Tunceli'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı (4)

KAZADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Tunceli'de, Sercan Kaya yönetimindeki 25 AAG 937 plakalı otomobille Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan Kemal Yıldız yönetimindeki 62 AAD 158 plakalı midibüsün çarpıştığı kazada, ölü sayısı 3'e yükseldi.
Kazada, eşi Aslı Dirik Kaya'yı kaybeden ve 2 yaşındaki oğlu Kıvanç ile birlikte yaralanan Sercan Kaya tedaviye alındı. Sercan Kaya, Tunceli Devlet Hastanesi'nde, oğlu Kıvanç ise askeri helikopterle sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Fakültesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Sercan Kaya, eşi Aslı Dirik Kaya ve oğlu Kıvanç'ın cansız bedenleri yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Erzincan'a gönderilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-07-17 18:30:38
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