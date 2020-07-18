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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de bin 500 çocuğa bayram hediyesi

İHA

Tunceli'de bin 500 çocuğa bayram hediyesi

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan'ın girişimleri ile temin edilen bin 500 çift ayakkabı çocuklara hediye edildi.
Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan, çocukları sevindirmek için girişimde bulundu. Bir zincir mağazaların yönetim kurulu ile görüşen Vali Özkan, bin 500 çift ayakkabı temin etti. Temin edilen ayakkabılar valilik koordinesinde belirlenen bin 500 çocuğa ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, bin 500 çift ayakkabının bayram öncesi çocuklara hediye edildiği belirtilerek, ilgili mağazanın yönetim kuruluna teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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