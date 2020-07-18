'Ana Fatma' ismi Tunceli'deki anaokulunda yaşatılacak 



Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Hz. Muhammedi'n kızı ve Hz. Ali'nin eşi Hz. Fatıma'ya atfedilen 'Ana Fatma' ismi, valilik tarafından yapımı yeni tamamlanan anaokuluna verildi.

Tunceli yöresinde Hz. Fatıma'ya atfedilen 'Ana Fatma' ismi anaokulunda yaşatılacak. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İnancımıza göre kutsal sayılan, bölgemizde Hz. Fatıma'ya atfedilen 'Ana Fatma' ismi, artık Tunceli'de anaokulumuzda yaşatılacak. Halkımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Ana Fatıma; Hz. Muhammed'in (S.A.V) kızı, Hz. Ali'nin eşi Hz. Hasan ile Hüseyin efendilerimizin annelerine atfedilir. Hz. Fatma'nın tarihsel süreçte bu bölgeye hiç gelmemesine rağmen onun adı ile anılması bu bölgedeki insanların Hz. Muhammed'e (S.A.V) ve onun Ehl-i Beyti'ne duyduğu saygı, sevgi ve bağlılığının en büyük göstergesidir."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-07-18 11:17:18



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