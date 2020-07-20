Sıcaktan bunalan boz ayı karda serinledi

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Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı Tunceli'de Munzur Dağ'ında boz ayının karda serinleme keyfi, cep telefonuyla kaydedildi.

Zirve Dağcılık Tunceli Şube Başkanı İskender Doğan, Munzur Dağları’na yaptığı tırmanışta Raan zirvesinde karda serinlemeye çalışan boz ayıyı fark etti. Kar üzerinde bir süre keyif yaparak serinleyen ayı, ardından gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sıcaktan bunalan ayının çekildiğine aldırış etmeden karda keyif yaptığını dile getiren Doğan, “Cep telefonu kamerasıyla görüntüsünü çektim. Daha sonra zirveye doğru giderek gözden kayboldu” dedi.

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