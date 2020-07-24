Tunceli’de 76 kilometre yayla yolu yapıldı

Tunceli genelinde toplam 76 kilometrelik yayla yolunun yapımının tamamlandığı bildirildi.
Tunceli Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından Işıkvuran, Yalmanlar, Yenikonak, Köseler, Koyungölü, Kırdım, Şampaşa yayla yolları olmak üzere toplam 76 kilometrelik yolun yapımının tamamlandığını aktardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, daha önce at ve katırlarla ulaşım sağlanan yaylalara artık araçlarla ulaşma imkanı sağlandığı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.