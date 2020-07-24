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Kodu düşürülen baraj gölünde Gülistan aranıyor

İHA

Tunceli'de 202 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, kodu düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD ekipleri tarafından kıyı boyunca aranıyor.

Kodu düşürülen baraj gölünde Gülistan aranıyor

Tunceli’de 202 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, kodu düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü’nde AFAD ekipleri tarafından kıyı boyunca aranıyor.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'tan itibaren haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine son görüntüsü ortaya çıkan Gülistan için, Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde aylarca arama yapıldı fakat sonuç alınmadı. Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü'nde geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren su seviyesinin düşürülmesi için çalışmalar başladı. Kodu düşürülmeye başlanan baraj gölünde yüzey aramaları tekrar başladı. 202 günün geride kaldığı olayla ilgili bugünde Gülistan'ı bulmak için AFAD ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü'nde kıyı ve yüzey araması yaptı.
Aramaların bölge genelinde devam edeceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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