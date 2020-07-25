Teneke kutuda yetiştirilen kenevirler ele geçirildi

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Tunceli’de polisin yaptığı çalışmada teneke kutular ile bir evin bahçesinde yetiştirilen 30 kök keneviri gele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “TunceliPertek İlçemizde, İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı kenevir ekimine yönelik 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan operasyonda, 30 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir” denildi.

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