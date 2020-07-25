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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de 2 kazada 8 kişi yaralandı

DHA

Tunceli'de 2 kazada 8 kişi yaralandı


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, meydana gelen 2 kazada, 8 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde, Pülümür ilçesi TunceliErzincan yolunda meydana gelen ilk kazada, Dicle Tunç'un (55) kullandığı 16 NDH 85 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. 
İkinci kaza ise Tunceli-Ovacık yolundaki Kemerbel mevkisinde meydana geldi. Ali Duman yönetimindeki 62 AP 685 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünde çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-07-25 16:51:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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