Tunceli'de 2 kazada 8 kişi yaralandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, meydana gelen 2 kazada, 8 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde, Pülümür ilçesi TunceliErzincan yolunda meydana gelen ilk kazada, Dicle Tunç'un (55) kullandığı 16 NDH 85 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Tunceli-Ovacık yolundaki Kemerbel mevkisinde meydana geldi. Ali Duman yönetimindeki 62 AP 685 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünde çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-07-25 16:51:19



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