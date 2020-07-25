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Gülistan'ın arama çalışmalarının sürdüğü baraj gölündeki su seviyesi 6 metre düştü 

DHA

Gülistan'ın arama çalışmalarının sürdüğü baraj gölündeki su seviyesi 6 metre düştü 


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarusaltuk Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj gölündeki suyun tahliyesi çalışmalarıyla su seviyesi 6 metre düşürüldü. Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasında şüpheli tutulan Z.A. ile yaptığı son görüşmenin kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişinin incelemesinin tamamlandığını ifade ederek, Z.A.'nın tutuklanması için talepte bulunduklarını söyledi. 
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü.
GÜLİSTAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 203'ÜNCÜ GÜN
Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü baraj gölündeki sulun tahliye edilmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla baraj gölündeki su seviyesi 6 metre düştü. Arama çalışmaları 203'üncü gününe girerken bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.
'GÜLİSTAN'IN İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM'
Aygül Doku, kardeşi için yürütülen arama çalışmasının yapıldığı bölgeye gelerek, gazetecilere açıklamada bulundu. Doku, kardeşinin kaybolmasında şüpheli tutulan Z.A. ile yaptığı son görüşmenin kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişinin incelemesinin tamamlandığını söyledi. Hazırlanan bilirkişi raporunda Gülistan ile erkek arkadaşı Z.A. ile yaptığı son görüşmeye ilişkin bilgilerin yer aldığını ifade eden Aygül Doku, kardeşinin intihar edebileceğine inanmadığını söyledi. Doku, "Gülistan 4 Ocak gecesi erkek arkadaşı Z. A'nın ailesi tarafından darbedilmişti kızımız. Biz onun şikayetçi olup olmadığını da bilmiyoruz açıkçası. Dün bilirkişi raporu geldi. Z.A., Gülistan'ın kafeden çıkıp tek başına ayrılırken gelip arkasında durması. İhtar, ikaz ve izah anlamında uzun süreli bedensel hareketleri bulunduğu bilirkişi tarafından belirtildi. İki kadının mekanlara gelişleri ve Gülistan dışarıda beklerken Z.A., kadınlardan birisini öpüyor. Biz bu iki kadını da bilmiyoruz. Bu iki kadının kimliği tespit edilmemiş. Bilirkişi raporunda Z.A.'nın o kadınlarla mekan dışında el kol hareketiyle bir şeyleri izah etmeye çalıştığını belirtildi. Daha sonra Gülistan içeri girmiştir. Z.A., Gülistan ile konuşmasına o iki kadın ve mekanda başka bir kadın şahit olmuştur. Bu iki kadından birisi öptüğü için Z.A. o kadını tanımakta ve bilmektedir. Tüm bunlar bilirkişi raporunda yer alıyor" dedi.
'ŞÜPHELİ Z.A. İÇİN TUTUKLANMA TALEBİNDE BULUNDUK'
Doku, HTS kayıtları ve bilirkişi tarafından hazırlanan raporun ardından Gülistan'ın kaybolmasında şüpheli tutulan Z.A.'nın tutuklanması için talepte bulunduklarını söyledi. Doku, "Olayla ilgili HTS kayıtları çıktı. Eldeki görüntüler incelendi ve biz bu kayıtlar sonrası Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A'nın tutuklanması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-07-25 18:22:19

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