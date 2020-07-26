Vali Özkan'dan Covid-19 uyarısı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Korana virüs (Covid19) nedeniyle il dışından gelen vatandaşları uyardı.
Vali Mehmet Ali Özkan, Covid19 nedeniyle il dışından gelecek vatandaşları uyardı. Vali Özkan yaptığı açıklamada,"İl dışından gelen hemşehrilerimizin kendilerini 14 gün muhafaza etmeleri büyük önem arz etmektedir. Lütfen sevdiklerimizin hastalanma sebebi olmayalım, kalabalık ortamlara girmeyelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.