Bitkin halde bulunan kaya kartalına tedavi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, köylüler tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedaviye alındı.
Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde yaşayanlar, boş arazide bitkin halde kaya kartalı buldu. Kaya kartalı, ihbar üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından kontrolden geçirilen kaya kartalı, tedaviye alındı. Kaya kartalı, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-07-28 17:53:10
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