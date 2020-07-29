Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele

Firari kadın hükümlü ve kaçmasına yardım eden kocası yakalandı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de arazide yetiştirilen 223 kök hint keneviri ile 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliMazgirt Derik Mezrası bölgesinde, 28 Temmuz 2020 tarihinde yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştiren operasyonda, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.Ayrıca gerçekleştirilen operasyonda 223 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 400 gram kubar esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir” denildi.

Öteşandan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.