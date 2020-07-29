Sıcaklar onları da etkiledi, bu kez mandalar değil, inekler serinledi Tunceli ile Elazığ arasında bulunan Keban Baraj Gölü'ne sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar suya girerek serinledi

Sıcak havadan bunalan onlarca büyükbaş hayvan Tunceli ile Elazığ arasında bulunan Keban Baraj Gölü'ne girerek serinledi.

Türkiye genelinde yaşanan aşırı sıcaklar insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklar yüzünden Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi Sakyol köyünde bulunan büyükbaş hayvanlar Elazığ ve Tunceli’yi birleştiren Keban Baraj Gölü'nün kıyısına gelerek burada suyun içinde serinlemeye çalıştı. Genellikle mandaların suya girdiği bilinirken, ineklerin suya girerek serinlemenin keyfini çıkarması objektiflere yansıdı.

Köylerinin Keban Baraj Gölü kıyına sıfır noktada olduğunu aktaran Muhtar Ramazan Göğe, “Köyümüz Keban barajı kıyısında olup, sıfır noktasındadır. Köyümüzün genellikle geçim kaynağı tarım, hayvancılık artı balıkçılıktır. Bunlar köyümüzün büyükbaş hayvanları. Yazın sıcak olduğu için yani şu an herhalde tahmin edersem hava 40 derece dolayısıyla hayvanlar kendi kendilerine baraja girip serinliyorlar. Plaj keyfi yapıyorlar. İnsanlar nasıl serinlemek için baraj giriyorlarsa hayvanlarda kendi kendilerini serinlemek için baraja giriyorlar"dedi.

Baraj gölüne giren hayvanların şuanda 120 kadar olduğunu belirten Göğe, "Tabi bunların ağılda yavruları da var buzağıları da var. Köyümüzde yaklaşık 300400 tane büyükbaş hayvan var. Onlarında neticede bir can yani serinlemek için mecbur suya girecekler. Bölgemizde ağaç olmadığı için genellikle kıyaya gelip suya girerler. Onların suya girmesi aynı zaman da özel bir görüntü oluşturuyor. Serin havalarda olmazda genellikle yaz aylarında yani sürekli hayvanlar serinlemek için göle girerler”ifadelerini kullandı.

Genelde mandaların suyuna içine girdiğini anımsatan Göğe," Mandalar çamurlu su ortamını severler. Ama bizim köyün hayvanları da sürekli bu su olduğu için onlarda alışmışlar. Kendi kendilerine serinliyorlar. Bir şekilde banyo yapıyorlar desek daha iyi olur. Eskiden iyi bilirler kaşağıyla kaşağılanırdı hayvanlar. Şimdi bu olmadığı için hayvanlar kendi kendilerine kaşağılayıp temizlenip bir şekilde banyo yapıyorlar” diye konuştu.

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