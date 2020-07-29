Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

"Daha dün gibi..."

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Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mazgirt ilçesine bağlı Derik mezrası kırsalında Hint keneviri ekimi yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Derik mezrası kırsalında yaptıkları aramada 223 kök Hint keneviri, 2 kilo 400 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirdi. Uyuşturucu ve tabancaya el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-07-29 11:43:29



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