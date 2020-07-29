Tunceli’de “Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonu

"Daha dün gibi..."

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Tunceli'de terör örgütlerinin kökünü kazımak için binden fazla güvenlik gücünün katılımıyla "Yıldırım4 MunzurKutu” operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ”İlimizde barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 28 Temmuz 2020 tarihinde 'Yıldırım4 MunzurKutu' Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda İl Jandarma Komutanlığımızda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 6 personel, 67 operasyonel tim görev almaktadır” denildi.

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