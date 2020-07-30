Tunceli’de eylem ve etkinliklere kısıtlama

Tunceli Valiliği Koronavirüs salgını nedeniyle eylem ve etkinliklerin 31 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilik tarafından açıklamada, “"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, sportif faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi binaları içinde veya önlerinde en fazla 50 kişilik katılım ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirecekleri basın açıklamaları hariç olmak üzere İl sınırlarımız içerisinde (il merkezi ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, il ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afis poster açmak, meşale yakmak ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler 31/07/ 2020 günü saat 00.01 ile 14/08/2020 günü saat 23:59' a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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